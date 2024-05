Sipario sul Festival dello Sviluppo Sostenibile 24, ecco i risultati e proposte dell’ASviS alla politica

Ieri si è concluso ufficialmente il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024, che ha visto l’organizzazione di circa 1.200 eventi su tutto il territorio nazionale. L’evento finale, svoltosi presso la Camera dei Deputati e visualizzato in streaming da 80.000 persone, è stato dedicato al prossimo “Summit sul futuro” delle Nazioni Unite e ha visto, tra gli altri, gli interventi straordinariamente interessanti di Padre Paolo Benanti sul futuro dell’Intelligenza Artificiale, dell’Ambasciatore Giampiero Massolo sul futuro del multilateralismo, e della Presidente emerita della Corte Costituzionale Silvana Sciarra sulla tutela dei diritti delle future generazioni, tutti argomenti oggetto del Summit.

Nel corso dell’evento l’ex ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e co-fondatore e direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile ha presentato i risultati del Festival e le proposte dell’ASviS alla politica, compreso il Manifesto per le future politiche europee. Per approfondimenti: Manifesto_Proposte_ASviS(1)

La registrazione video dell’evento è disponibile all’indirizzo:

https://2024.festivalsviluppos ostenibile.it/roma/683-1675/ evento-di-chiusura