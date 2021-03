Siracusa: blitz nel fortino della droga, sequestrato arsenale

Palermo, 1 mar. (Adnkronos) – Un vero e proprio arsenale è stato scoperto dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa in uno stabile in via Italia, adibito a market della droga. Per accedere nella palazzina i poliziotti hanno dovuto rimuovere cancelli, portoni e grate in metallo sistemate nell’androne condominiale a ‘difesa’ dell’attività illecita. Un uomo di 37 anni che alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga tra le scale dello stabile è stato bloccato e arrestato: inutile il tentativo di disfarsi di un marsupio contenente oltre 50 dosi di cocaina, 93 di hashish e 13 di marijuana, oltre a circa 1600 euro, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento della droga e un candelotto esplosivo di genere vietato. La droga sequestrata, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato quasi 2mila euro. Per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga ed è stato posto ai domiciliari.