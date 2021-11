Enzo Borrelli (Sire Ricevimenti) premiato dall’Italia Wedding Awards: della sua azienda il miglior catering

Sire Ricevimenti d’Autore, azienda leader nell’ambito dei servizi per i settori del banqueting e della ristorazione alberghiera, vince il premio come miglior catering di “Italia Wedding Awards”, riconoscimento prestigioso nato per premiare, annualmente, l’eccellenza e la professionalità nel settore del matrimonio italiano.

A ritirare il premio è stato l’amministratore delegato Enzo Borrelli. Sire Ricevimenti d’Autore opera da vent’anni “in tutti i settori del servizio ristorativo di altissimo livello, dalle cerimonie private agli eventi, istituzionali, sportivi ed aziendali”. La società vanta numerosi successi e riconoscimenti ed è da sempre impegnata in qualificati programmi di “sicurezza alimentare” e “comunicazione scientifica” al fine di garantire ai clienti un’altissima affidabilità in materia di scienza e tecnologie alimentari. “Le certificazioni di qualità sull’impatto ambientale, nonché la certificazione Icea relativa alla ristorazione biologica – si legge nella nota di presentazione dell’azienda -, garantiscono una particolare attenzione all’ambiente in tutte le fasi di produzione e di servizio”.

Quanto a “Italia Wedding Awards”, si tratta, spiegano i promotori di “una community dedicata agli operatori del wedding che condividono con noi gli ideali di collaborazione, imprenditorialità ed etica professionale”. E l’appuntamento annuale è “una vera e propria notte degli Oscar dedicata all’eleganza, al gusto raffinato, ai sapori e ai profumi che caratterizzano il meraviglioso mondo del Wedding”.