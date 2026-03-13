Sirene antiaeree risuonano a Tel Aviv per allarme missili iraniani

“Udite diverse esplosioni” nella città israeliana

Tel Aviv, 13 mar. (askanews) – Le sirene antiaeree risuonano a Tel Aviv, in Israele, dopo l’allarme lanciato dall’esercito per il presunto lancio di missili dall’Iran. Sono state udite diverse esplosioni, secondo quanto riportato da giornalisti di Afp sul posto.”Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno identificato missili lanciati dall’Iran verso il territorio dello Stato di Israele. I sistemi di difesa sono in funzione per intercettare la minaccia”, ha dichiarato l’esercito israeliano.