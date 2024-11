Siria, i ribelli prendono controllo di una strada chiave per Aleppo

Negli scontri con le forze governative 255 morti in tre giorni

Milano, 29 nov. (askanews) – I jihadisti e i loro alleati hanno preso il controllo di una strada chiave che porta ad Aleppo, la seconda città della Siria, dopo due giorni di un’offensiva contro il regime che ha provocato più di 255 morti, secondo una Ong. Nelle immagini il controllo di una via cruciale preceduto dai combattimenti nella periferia di Aleppo.Gli scontri in Siria tra ribelli e forze governative nell’area nord-occidentale hanno costretto circa 14.000 persone ad abbandonare le proprie case. Lo ha detto all’agenzia di stampa tedesca Dpa il vice coordinatore regionale dell’Onu per gli aiuti umanitari in Siria, David Carden.