Siria, Mosca chiede alla Turchia stop voli militari su Idlib

Mosca, 2 mar. (Adnkronos/Dpa) – La Russia chiede alla Turchia di aderire alla no flight zone imposta dalla Siria su . Mosca non è in grado di garantire la sicurezza degli aerei militari turchi nella regione, ha dichiarato il rappresentante della Russia in Siria, Oleg Zhuralev, citato dall’agenzia Ria Novosti. La scorsa settimana, in un raid aereo delle forze siriane sono stati uccisi 33 militari turchi. Mosca ha denunciato che si erano spostati dagli avamposti per il monitoraggio della crisi senza darne notizia ai militari russi.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha in programma per giovedì una visita lampo in Russia. Lo ha confermato la presidenza turca, mentre non si ferma l’escalation nella regione siriana di Idlib.

Con il sostegno dell’alleata Russia, le forze fedeli al leader siriano Bashar al-Assad hanno ripreso il pieno controllo della località strategica di Saraqib, nella provincia di Idlib, nel nordovest della Siria. Lo segnalano gli attivisti dell’Osservatorio siriano per i diritti umani, secondo quanto riporta l’agenzia Dpa. Saraqeb si trova lungo l’autostrada che collega Damasco alla provincia di Aleppo e giovedì scorso era stata conquistata dai ribelli sostenuti dalla Turchia.

Una delegazione americana, intanto, è attesa in serata in Turchia per colloqui sulla situazione in Siria, in particolare nella provincia nordoccidentale di Idlib, e sulla questione dei migranti. Lo anticipano fonti diplomatiche citate dai media ufficiali turchi. L’inviato speciale degli Usa per la Siria, James Jeffrey, e l’ambasciatrice americana all’Onu, Kelly Knight Craft, dovrebbero far parte della delegazione.