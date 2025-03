Siria, Rutte: Russia e Iran condividono responsabilità crimini Assad

Milano, 9 dic. (askanews) – “Questo è un momento di gioia ma anche di incertezza per il popolo siriano e la regione”. Lo ha detto il segretario generale della NATO, Mark Rutte. “Speriamo in una transizione pacifica del potere e in un processo politico inclusivo guidato dalla Siria. Osserveremo attentamente come si comporteranno i leader ribelli durante questa transizione. Devono sostenere lo stato di diritto, proteggere i civili e rispettare le minoranze”.

Il segretario generale ha poi aggiunto: “Russia e Iran sono stati i principali sostenitori del regime di Assad e condividono la responsabilità dei crimini commessi contro il popolo siriano. Hanno anche dimostrato di essere partner inaffidabili, abbandonando Assad quando ha cessato di essere utile per loro”.