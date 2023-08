Sirti assume in Sardegna, Adecco seleziona 90 tecnici. Corsi di Academy gratuiti, aperte le selezioni

Adecco seleziona 90 risorse professionali per Sirti Telco Infrastructures spa, in Sardegna, nelle province di Cagliari e Nuoro. Tra i ruoli professionali ricercati dalla società di The Adecco Group “vi sono capisquadra per infrastrutture civili, assistenti tecnici di reti TLC in fibra, giuntisti in fibra ottica, autisti di mezzi pesanti con patente C e Cqc, posatori/installatori di fibra ottica aerea e operatori di macchine di movimento a terra”. Per i candidati che avranno superato con successo il processo di selezione è prevista l’assunzione con contratto di somministrazione a tempo indeterminato con Adecco”.

Nella provincia di Cagliari, si legge ancora nella nota “sono inoltre aperte le selezioni per due percorsi di Academy gratuiti e della durata da 4 a 6 settimane, volti a formare giuntisti in fibra ottica e assistenti tecnici di reti TLC in fibra e finalizzati all’inserimento in Sirti con iniziale contratto a tempo determinato. Alle risorse che aspirano a candidarsi ai percorsi di formazione professionalizzanti è richiesto il possesso della patente B. Il possesso di diploma, qualifica tecnica o laurea in elettrica/elettronica/elettrotecnica o informatica e una breve esperienza maturata nel settore rappresentano invece requisiti preferenziale”.

Ulteriori informazioni sull’azienda, sulle figure ricercate e sulle modalità per candidarsi sono disponibili a questi link: