Sirti realizzerà i nuovi sistemi di controllo delle linee flegree Eav

Sirti società leader nella progettazione, realizzazione, manutenzione, integrazione di sistemi e gestione di infrastrutture di rete si aggiudica con la Business Unit Transportation la gara per sistemi di sicurezza sulle linee flegree. Quest’ultime sono 2, e corrono lungo due direttrici parallele in direzione ovest, una costiera (Cumana) ed una interna (Circumflegrea), entrambe con partenza da Napoli Montesanto e arrivo a Torregaveta.

Dal 2012 l’Eav ha incorporato in sé le Aziende Circumvesuviana, Metro Campania Nord Est e Sepsa, diventando l’unica azienda ferroviaria della Regione Campania. L’EAV è la società che esercita il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario ed automobilistico, cura la realizzazione delle opere di manutenzione, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria regionale e gestisce il patrimonio infrastrutturale.

Sirti Transportation si occuperà di realizzare per Eav un nuovo sistema di controllo e di sicurezza del traffico ferroviario in linea con i più moderni sistemi ferroviari italiani ed europei. L’innovazione del sistema di segnalamento riguarderà oltre che la linea Cumana anche la linea Circumflegrea, potenziando quindi per quest’ultima le attività di raddoppio che saranno definite entro il corrente anno. L’innovativo sistema denominato Accm (Apparato centrale computerizzato multistazione) consentirà di gestire tutti gli enti di stazione che regolano la circolazione ferroviaria tramite il controllo di un elaboratore a logica programmata, che gestisce il movimento dei convogli secondo orari e modalità prefissate e conservate in memoria. Il sistema Accm sarà implementato dal sistema SCMT (Sistema di Controllo Marcia Treno), che costituisce il più avanzato e sicuro sistema per la sicurezza del traffico ferroviario.

Sirti Transportation si avvale del proprio centro di ricerca sito a Genova per la realizzazione di prodotti innovativi per il mercato del segnalamento ferroviario. Elemento di punta – che completa il portafoglio tecnologico offerto da Sirti nel mercato del trasporto ferroviario – è l’innovativo ACC-Multistazione, Apparato Centrale Computerizzato denominato Compact SIS-4, che rappresenta l’avanguardia dei sistemi di segnalamento multistazione. Interamente computerizzata, questa soluzione integra le funzioni di comando locale di stazione e di distanziamento dei treni con quelle di gestione del segnalamento ferroviario oggi è impiegata con successo in diverse tratte nazionali, e internazionali. “La nostra forza – spiega Roberto Antonio Chieregati, vice presidente e direttore della Business Unit Transportation di Sirti – è la capacità di essere system integrator con un portafoglio tra i più estesi e ampi del mercato e di costruire soluzioni “tailor made”. EAV è un nuovo Cliente per noi, e questo rappresenta un ulteriore conferma del nostro ruolo di player di riferimento nel settore ferroviario, sempre più tecnologico. Ci avvaliamo del nostro centro di ricerca sito a Genova per offrire prodotti innovativi per il segnalamento ferroviario, come l’ACC-M che per le sue particolari caratteristiche di intercambiabilità, scalabilità e compattezza, è tra i sistemi più avanzati sul mercato”.