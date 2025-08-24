Sisma Centro Italia, Meloni: ricostruzione sbloccata

Roma, 24 ago. (askanews) – “Nel nono anniversario di quella drammatica notte vogliamo ricordare chi non c’è più e stringerci ancora una volta ai familiari delle vittime” rinnovando “il nostro ringraziamento a tutti i soccorritori” e garantendo che “l’Italia non dimenticherà mai il loro eroismo”. Si apre con queste parole la lettera che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto al Messaggero ricordando il terremoto del 24 agosto 2016 che devastò il Centro Italia.

“Oggi – sottolinea Meloni – il cratere sismico è il più grande cantiere d’Europa e in questo cantiere non si stanno ricostruendo solo le case, gli edifici pubblici, le chiese e le fabbriche. Si sta ricostruendo anche la vita di un’intera comunità, travolta da un evento che ha cambiato per sempre il volto di borghi, città e territori”. Il governo, aggiunge la premier, “ha lavorato con determinazione e caparbietà per imprimere, dopo troppi rinvii e false partenze, una decisa accelerazione nella ricostruzione post sisma”.