Sisma del 2016, più servizi nelle aree interne: coinvolte le comunità montane

Si amplia alle comunità montane la rete di informazione e orientamento rivolta ai cittadini dei comuni dell’area del sisma del 2016, con l’obiettivo di sostenere l’occupazione nei territori colpiti.

L’iniziativa, promossa da Sviluppo lavoro italia – ente in house del ministero del lavoro e delle politiche sociali – e dal commissariato straordinario del governo per la ricostruzione, rientra tra le azioni messe in campo per contrastare lo spopolamento nelle aree del cratere sismico (8 mila chilometri quadrati che comprendono 138 comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). L’obiettivo è creare condizioni concrete affinché giovani e lavoratori possano continuare a vivere e lavorare in questi territori.

Punti informativi e sostegno all’autoimprenditorialità

Nelle comunità montane saranno attivati punti informativi di prossimità per accompagnare donne inattive o in condizioni di fragilità economica, giovani Neet e, più in generale, persone inoccupate, disoccupate o working poor che cercano un reinserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi di autoimprenditorialità.

Sviluppo lavoro italia si occuperà di:

organizzare incontri informativi presso strutture messe a disposizione a livello territoriale;

formare e affiancare operatori dedicati;

presentare casi ed esempi concreti di imprenditorialità nei settori vocazionali locali;

illustrare le opportunità di sostegno economico e formativo previste dai bandi attivi nazionali e regionali.

Adesioni entro il 30 aprile

Le opportunità sono state illustrate in una nota inviata alle comunità montane e firmata da Paola Nicastro, presidente e ad di Sviluppo lavoro italia, e da Guido Castelli, commissario straordinario al sisma 2016.

Le comunità montane interessate possono aderire all’iniziativa inviando entro il 30 aprile una manifestazione di interesse all’indirizzo: infoadesioni@sviluppolavoroitalia.it.

Aggiornata la piattaforma sui dati del cratere

Sul fronte degli strumenti di analisi, è stata aggiornata e ampliata la piattaforma “Area cratere del sisma 2016”, che consente di consultare i principali dati demografici e del mercato del lavoro dei 138 comuni coinvolti.

La nuova architettura del cruscotto si articola in due macro-sezioni:

Censimento Istat , che offre un quadro strutturale su popolazione, occupati, disoccupati e inattivi;

, che offre un quadro strutturale su popolazione, occupati, disoccupati e inattivi; Cob.Stat, dedicata ai flussi di lavoro derivanti dalle comunicazioni obbligatorie, con dati su attivazioni e cessazioni.

L’obiettivo è fornire una lettura integrata e dinamica delle condizioni demografiche e occupazionali dei territori del cratere.