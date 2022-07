Sisma di Ischia, prima conferenza dei servizi presieduta da Legnini

“Domani, martedì 19 luglio, alle ore 10, presso la sede di Napoli della Struttura Commissariale per la ricostruzione post sisma, in via Nuova Marina 19/C, è convocata la prima Conferenza Speciale di Servizi decisoria, presieduta dal Commissario Giovanni Legnini, che dà seguito alle misure contenute nell’ordinanza di semplificazione. La Conferenza di Servizi, che si svolgerà in forma simultanea e in modalità sincrona, sarà utile alla valutazione e all’approvazione di progetti e contributi per la ricostruzione privata a Ischia”. Lo rende noto un comunicato stampa.