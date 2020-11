Sisma80, in un libro e in una mostra le foto del terremoto che sconvolse l’Irpinia. Il progetto di Luciano Ferrara

Una mostra fotografica e la pubblicazione di un catalogo-libro (edito dalla Iod, con il patrocinio del Comune di Napoli-assessorato alla Cultura e al Turismo) sono tra le iniziative promosse nell’ambito di “Sisma80 – 23 novembre ore 19,34”, progetto ideato e curato da Luciano Ferrara per l’Associazione Aps Noos e Tribunali 138. L’esposizione, inizialmente programmata per il 23 novembre, a seguito dell’evolversi dell’emergenza Covid-19 e delle conseguenti disposizioni dell’ultimo Dpcm è stata necessariamente rinviata ad altra data da definire. Intanto il catalogo fotografico (a cura della Iod Edizioni) uscirà in libreria nel mese di dicembre e sarà possibile acquistarlo anche online. “Siamo pronti ad esporre questo nuovo intenso progetto che dedichiamo alla nostra città e regione – dichiara il fotogiornalista Luciano Ferrara – un grande lavoro corale che ci ha visti impegnati per vari mesi e che ora purtroppo a causa degli incredibili e tragici eventi che stiamo vivendo non possiamo ancora presentare. Ci auguriamo di condividere presto il nostro lavoro con il pubblico per celebrare uno storico momento del nostro passato che ha profondamente colpito non solo la nostra regione ma l’Italia intera e che a quarant’anni di distanza continua a mostrare le proprie ferite.

“Sisma80” è un progetto realizzato con il supporto di Stefano Cuntò, Federica Di Lorenzo, Sofia Ferraioli, Graziella Portia, Livia Pacera, Giuseppe Sannino, Elio Di Pace, Gix Musella, Project Design collettivo Needle. La ricerca di immagini, le interviste ai fotografi, la scansione delle foto analogiche e la ricostruzione degli eventi passati, con il contributo di autorevoli storici e giornalisti sono il risultato di un lungo lavoro, fatto con passione e tanta professionalità, al fine di presentare la memoria di un evento naturale tragico, che ha segnato la vita delle popolazioni di molti comuni campani e oltre.

Il progetto comprende le fotografie di: Archivio Luciano D’Alessandro Studio bibliografico Marini Roma – Massimo Cacciapuoti – Toty Ruggieri – Annalisa Piromallo – Gianni Fiorito – Fotosud Giacomo Di Laurenzio, Antonio Troncone, Mario Siano, Guglielmo Esposito – Associazione Archivio Carbone – Pressphoto Franco Esse, Gaetano Castanò, Franco Castanò – Mario Riccio – Giuseppe Avallone – Guido Giannini – Pino Guerra – Sergio Del Vecchio – Archivio fotografico Ferrara Luciano Ferrara – Mimmo Jodice.

Le fotografie selezionate costituiscono un contributo esclusivo dei fotografi e delle fotografe, autori e autrici di testimonianze uniche e preziose che necessitano di essere riportate alla luce per volgere nuovamente lo sguardo su una ferita non ancora rimarginata. Le voci di chi allora fu chiamato a documentare con l’obiettivo, a distanza di 40 anni, tremano oggi forse più di quelle mani che scattarono con la tragedia davanti, come se dai fotografi fossero pronunciati più a caldo i ricordi di oggi, piuttosto che le impressioni visive di allora, freneticamente depositate su rullino fotografico. Se la responsabilità e l’etica del professionista non avevano concesso alla persona dietro all’obiettivo di dare spazio allo scoramento, oggi è all’emotività dei fotoreporter che si vuole restituire uno spazio espressivo libero attraverso la registrazione dei loro racconti.

Il catalogo raccoglie oltre le fotografie, anche le testimonianze di giornalisti e docenti che contribuiscono con un’analisi, a volte lucida, a volte accorata, delle conseguenze della tragedia e delle dinamiche sociali, politiche ed economiche che hanno interessato gli interventi di soccorso e di ricostruzione: Pietro Gargano (giornalista), Francesco Romanetti (giornalista), Isaia Sales (docente di Storia delle mafie, Università Suor Orsola Benincasa, e saggista), Gabriella Gribaudi (docente di Storia del Dipartimento di Scienze Sociali), Luciano Brancaccio (professore Associato di Sociologia dei Fenomeni Politici, Dipartimento di Scienze Sociali Università di Napoli Federico II), Laura Lieto (docente di Urbanistica, si occupa di social housing e marginalità, Dipartimento di Architettura della Federico II).

Il progetto Sisma80 si propone, quindi, attraverso le immagini e la scrittura, una narrazione autentica a partire dai vissuti delle donne, degli uomini e dei bambini, che hanno subito gli effetti di un evento naturale devastante, che si è trasformato, sin dall’inizio, in una tragedia sociale, economica e criminale, per le cattive scelte della politica, molto spesso inadeguate e lontane dai reali bisogni delle popolazioni colpite. Sisma80 è la testimonianza, oggi, in epoca della pandemia, del ruolo del fotogiornalismo d’inchiesta sempre più utile e necessario per la democrazia e le condizioni di vita di milioni di cittadini.

L’organizzazione

Tribunali 138 è l’indirizzo artistico di un’idea progettuale di Luciano Ferrara, fotoreporter freelance di professione e poesia. Qui ci si prende cura del principio della fotografia che rileva frammenti di vita, penetra nel tempo dell’istante, sviluppa conoscenza, facendo esperienza d’intimità d’esistenza.

Noos Aps, è un’associazione, uno spazio aperto ad accogliere proposte laboratoriali e progettuali eterogenee allo scopo di individuare soluzioni sperimentali per un uso multifunzionale e di favorire la contaminazione tra cosa e chi lo attraversa.

Iod è una casa editrice, uno spazio vitale di idee e progetti che si trasformano in libri, cataloghi, opere e immagini, grazie alla creatività e alla bravura di maestranze che conservano il prezioso patrimonio di come si costruisce un libro per farlo diventare una pubblic/azione.

Le programmazioni editoriali della Iod nascono dagli incontri con donne e uomini che hanno a cuore la memoria dei luoghi, dei saperi e dei bisogni delle persone. Affinché la conoscenza del passato, organizzata nel presente, diventi già una narrazione del futuro delle nostre piccole e grandi città, per trasformarle in belle comunità.

Il catalogo

a cura della Iod edizioni

Uscita prevista: dicembre 2020

Sarà possibile acquistarlo sugli store online e nelle librerie

Un numero limitato di copie con le firme dei fotografi coinvolti sarà venduto per i collezionisti dal sito www.iodedizioni.it