Per aiutare gli over 50 a supportare il sistema immunitario, Bayer ha lanciato un integratore, Supradyn Difese 50+, che ha come componenti un alto dosaggio di vitamina B12, Zinco, Niacina e un probiotico, Bifidobacterium animalis HN019 che contribuisce al benessere della micro-flora intestinale.

