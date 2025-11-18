Roma, 18 nov. (askanews) – Presso il Centro Studi Americani è stata rappresentata la storia “Sister Blandina – Le avventure di una suora nel Far West”, nell’ambito del programma di eventi del Festival della Cultura Americana.

La vita di una donna straordinaria che “non chiedeva mai al prossimo dimmi chi sei, ma chiedeva dimmi come ti posso aiutare”, attraverso la voce di Massimo Minella e presentato da Paolo Masini, Presidente Fondazione Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana.

Rosa Maria Segale, nacque a Cicagna, vicino Genova; in seguito, per cercare migliori fortune emigrò con la famiglia negli Stati Uniti. Si fece suora e divenne Suor Blandina, nome con il quale sarà conosciuta per essere stata inviata come missionaria a Trinidad nel Territorio del Colorado. Qui la giovane suora italiana si è resa protagonista di atti di coraggio, in particolare un incontro che cambiò la storia, quello con il famigerato bandito Billy the Kid. Blandina, dopo averlo curato, lo fece desistere da un atto di vendetta e lui, in risposta, la ringraziò del gesto.