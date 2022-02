Sit-in di protesta a S. Lucia di Ncc e bus turistici, adesione di Confesercenti Campania e Federnoleggio

Domani mattina il sit-in di protesta delle categorie “NCC e Bus turistici” alle ore 10 dinanzi alla Regione Campania in via Santa Lucia a Napoli. Anche Confesercenti/Federnoleggio Campania aderisce ad una manifestazione di protesta, che coinvolge anche altre sigle associative, che andrà in scena in 7 città italiane: oltre a Napoli anche a Roma, Milano, Torino, Campobasso, Catania e Palermo ci saranno iniziative identiche. I titolari tornano nelle piazze italiane per il diritto al lavoro e per ottenere dal Governo lo sblocco dei fondi o ristori concreti per un comparto in agonia. Al fianco dei vertici delle categorie ci sarà anche Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno.