Sit-in per la pace a Palermo: De Angelis e la sua musica a sostegno della manifestazione

In adesione e sostegno all’evento di Roma, promosso dai sindaci che hanno raccolto l’appello di Michele Serra lanciato sulle pagine del quotidiano la Repubblica, ci sono anche intellettuali, studenti e associazioni di Palermo, che si sono mobilitati per un sit-in in programma domenica 9 marzo. Alle tante adesioni si aggiunge quella del cantautore Edoardo De Angelis, sempre attento alle tematiche sociali e politiche, e spinto dagli ultimi avvenimenti mondiali e dal messaggio della manifestazione “per proteggere le fondamenta sulle quali è stata costruita l’Europa: Pace, Libertà, Diritti, Uguaglianza, Progresso”. Il cantautore ha deciso di offrire alla manifestazione di sabato prossimo la testimonianza di una canzone presente nel suo album “Io volevo sognare più forte”, pubblicato nel 2021 con pieno spirito europeista. Un album che parla di sogni e di ideali che oggi corrono il rischio di essere sopraffatti. Si tratta del brano “Prima di essere l’Europa”, scritto insieme al cantautore siciliano Francesco Giunta, ed è un manifesto non strumentale di ragionato e appassionato europeismo, ispirato al pensiero originale di Altiero Spinelli. Un richiamo a non dimenticare i tempi scuri che storicamente, fino alla metà del secolo scorso, hanno attraversato il nostro continente. Un invito a non gettare alle ortiche 80 anni di pace in Europa.

Il video della canzone è stato realizzato in collaborazione con la Commissione Europea e con l’Istituto Luce, che ha concesso l’uso delle immagini del proprio archivio storico.