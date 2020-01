Sit Logistics (gruppo Smet) entra in Alis

“Con grande orgoglio annunciamo oggi l’ingresso in ALIS di SIT Logistics SpA, azienda italiana di scala internazionale operante nella logistica integrata e nel trasporto intermodale, settori nei quali la nostra Associazione si sta dimostrando sempre più un valido e concreto punto di riferimento per tutte le aziende del comparto”. Il presidente di Alis Guido Grimaldi commenta l’adesione all’Associazione della società Sit Logistics (Gruppo Smet), operatore di logistica integrata e di trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo attivo sul mercato nazionale nonché sulle principali direttrici internazionali. Sit Logistics, con 650 automezzi pesanti e oltre 1.300 semirimorchi, offre un parco veicolare moderno, funzionale alle necessità derivanti dalle diverse modalità di trasporto ed in gran parte fornito di sistemi satellitari e applicazioni digitali.

“Sit Logistics è in grado di proporre soluzioni logistiche integrate ad alto valore aggiunto per i committenti, con una forte e consolidata esperienza in particolare nel settore automotive, attraverso risorse umane altamente qualificate e un’importante flotta di proprietà” – dichiara l’Amministratore Delegato BrunoHabusha– “Siamo convinti che i punti di forza di Sit Logistics, ovvero lo sviluppo della logistica sostenibile e del trasporto intermodale, unitamente ad una attenzione specifica delle nostre attività di ricerca e sviluppo orientate verso l’innovazione tecnologica dei mezzi di trasporto e dell’intero settore logistico, vadano nella direzione auspicata anche da ALIS in termini di innovazione, efficienza energetica, riduzione delle emissioni inquinanti, implementazione dei documenti digitali e di software gestionali che garantiscano maggiore efficienza e tracciabilità dei servizi offerti”.

“Alis sta continuando a crescere in maniera esponenziale in Italia e in Europa, riuscendo a creare importantisinergie tra gli operatori del trasporto sostenibile e dell’intera catena logistica e, al tempo stesso, dialogando con interlocutori tecnici ed istituzionali per fornire loro proposte e soluzioni concrete di interesse ed utilità per l’intero settore. – aggiunge Domenico De Rosa,Coordinatore della Commissione Intermodalità Marittima e Autostrade del Mare di ALIS – Sono felice che Sit Logistics abbia deciso di aderire ad una grande associazione che dà voce agli imprenditori e pone da sempre massima attenzione alle esigenze del trasporto intermodale, un segmento in rapida evoluzione e destinato ad incidere sempre di più nei sistemi produttivi industriali ed economici del nostro Paese”.

“La nostra Associazione, grazie a tutti gli associati e ai nuovi importanti ingressi come appunto quello odierno di Sit Logistics– conclude il presidente di Alis Guido Grimaldi – punta a valorizzare i benefici sociali ed economici derivanti dall’utilizzo e dallo sviluppo dell’intermodalità, della logistica integrata e del trasporto sostenibile, con il principale obiettivo di creare un efficiente sistema trasportistico ecosostenibile in grado di accrescere la competitività del Sistema Paese e di migliorare i collegamenti tra le varie Regioni italiane e tra gli Stati membri”.