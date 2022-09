Sites, a Napoli la Conferenza annuale 

I grandi temi dell’attualità saranno al centro della Conferenza annuale della Sites, la Società Italiana di Economia dello Sviluppo. L’evento è in programma a Napoli, presso Villa Doria d’Agri, nei giorni del 16 e 17 settembre, ed è intitolato “Alla ricerca di una Nuova Utopia in un mondo di 4 difficili transizioni”. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’Istituto di Studi del Mediterraneo, CNR-ISMed e Dipartimento di Economia dell’università Parthenope di Napoli. I principali argomenti di discussione vertono su 4 grandi temi:

– Cambiamenti climatici e minacce ambientali;

– Fenomeni di disuguaglianza;

– Diffusione delle tecnologie 4.0 e relativi algoritmi e robot;

– Squilibrio demografico tra Paesi a basso e alto redditi e conseguenti migrazioni.

“Gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile – spiegano gli organizzatori – mirano all’eliminazione della povertà e della fame, alla riduzione delle disuguaglianze, al soddisfacimento dei bisogni primari, all’adozione di consumi e produzioni ecosostenibili con energia pulita”.

Il Comitato Scientifico della Sites, presieduto dal professor Salvatore Capasso del CNR-ISMed e università Parthenope, assegna alla memoria di Jean-Paul Fitoussi i Premi “Best Doctoral Thesis” e “Best Paper”. Consistono nel rimborso delle quote di iscrizione al miglior paper di una tesi di dottorato e al miglior paper presentato al convegno da un giovane studioso.

Il giorno 15, invece, è prevista una sessione di pre-conference.

– Alle ore 10.15, presso Palazzo Pacanowski in via Generale Parisi 13 a Napoli, è prevista una conferenza stampa con i vertici della Sites. Compreso il magnifico rettore della Parthenope, professoressa Maria Rosaria Carillo.

– Alle 12 la presentazione del libro “La guerra di Putin” (Feltrinelli) di Antonio Maria Costa e alle 15 una tavola rotonda sulla One Health, coordinata dal professore Scandizzo.

– La giornata che anticipa i lavori della Conferenza si chiude alle 18 con l’European Associations Meeting (solo online e su inviti).

Da venerdì 16 si entra nel vivo con dibattiti, confronti, idee sui temi selezionati dalla Sites per dare un contributo concreto alla soluzione dei grandi problemi che in questa fase storica destano preoccupazione a livello internazionale.