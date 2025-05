Siti reali, al via il Royal Photo Contest: candidature entro il 30 settembre

Parte la seconda edizione, dopo quella del 2022, del “Royal Photo Contest”, un concorso fotografico nazionale promosso dall’Associazione Siti Reali nell’ambito del progetto speciale “Le radici del futuro” e dell’omonimo premio con lo scopo di valorizzare attraverso la fotografica i siti e luoghi del circuito borbonico. A presentarla alla stampa, Alessandro Manna, presidente dell’associazione per i Siti Reali e le Residenza Borboniche APS/ETS; Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli; Caterina Ascione, curatrice del Museo Ascione.

L’iniziativa intende favorire una promozione culturale “dal basso” e una fruizione culturale “emozionale” dei siti borbonici nell’Italia meridionale, avvalendosi della tecnica fotografica come strumento espressivo capace di coniugare narrazione, riflessione e lettura del valore paesaggistico, architettonico, culturale e produttivo del patrimonio culturale borbonico in relazione con le comunità locali di riferimento. Il contest, in tal senso, si propone come occasione per esprimere immagini ed emozioni ed esplorare funzioni e cambiamenti legati alla forma della città e del territorio, facendo emergere la “visione” e la percezione che comunità locali, turisti, artisti e fotografi, giovani e studenti hanno rispetto alla storia e al paesaggio del circuito borbonico dell’Italia meridionale. Il contest, infine, si propone di contribuire alla promozione del patrimonio culturale di riferimento, favorendo una fruizione culturale emozionale ed “evocativa”, basata su ricordi ed esperienze riconducibili a memorie personali e legate alla qualità dell’accoglienza e dell’ospitalità, per le quali è possibile generare un motivo di ritorno ai luoghi di visita e/o un processo di trasmissione di esperienze positive che favorisce l’interesse per i territori di riferimento.

Il contest è indirizzato a persone maggiorenni che potranno ispirarsi al tema culturale indicato nel bando e ai siti museali e i luoghi culturali del circuito borbonico presenti in quattro regioni (Calabria, Campania, Lazio e Sicilia) degli antichi territori delle Due Sicilie. Il bando di concorso, scaricabile dalla piattaforma web royaldistrict.it, è attivo fino al 30 settembre 2025.

Entro quarantacinque giorni dal termine di chiusura la Giuria del contest procederà alla selezione dei vincitori ai quali saranno attribuiti i premi economici (1.500 euro premio contest; 300 euro categoria “patrimonio e comunità”; 300 euro categoria “paesaggio e comunità) e successivamente coinvolti nelle attività di comunicazione e promozione del contest fotografico. Il contest fotografico è promosso dall’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, del Comune di Napoli e del Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania, in collaborazione con Archivio di Stato di Caserta, Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III”, Biblioteca Universitaria di Napoli, Centro Ittico Campano, CNR | IRISS, Comune di Bacoli, Comune di Caserta, Comune di Castellammare di Stabia, Comune di Mondragone, Comune di Procida, Fondazione Teatro di San Carlo, Fondazione Ente Ville Vesuviane, Fondazione Real Sito di Carditello, Fondazione WWF Italia, IISS “Giovanni CASELLI”, INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Mann, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Palazzo Reale di Napoli, Parco Archeologico di Ercolano, Parco Archeologico Paestum, Parco Archeologico di Pompei, Reggia di Caserta, Università degli Studi di Napoli “Federico II”.