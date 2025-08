“Siti Reali”, al via il Royal Photo Contest: iscrizioni entro il 30 settembre

C’è anche la Reggia di Portici tra le meraviglie borboniche da poter fotografare per partecipare al “Royal Photo Contest”, il concorso fotografico nazionale promosso dall’associazione ‘Siti Reali’ e patrocinato, tra gli altri, dalla Città Metropolitana di Napoli con l’obiettivo di favorire una promozione culturale “dal basso” e una fruizione culturale 2emozionale” dei siti borbonici nell’Italia meridionale. Il concorso – il cui tema è “Obiettivo patrimonio: l’eredità borbonica tra comunità e territorio” – propone, dunque, ai partecipanti, non necessariamente professionisti, di avvalersi della tecnica fotografica come strumento espressivo per esaltare il grande valore paesaggistico, architettonico, culturale e produttivo del patrimonio culturale generato nel periodo della dominazione spagnola e la sua eredità nell’area della Città Metropolitana di Napoli e in tutto il Mezzogiorno.

Con la Reggia borbonica di Portici, tanti altri sono i luoghi straordinari da poter fotografare, da quelli più noti, come, ad esempio, il Teatro di San Carlo, Palazzo Reale, il Museo di Capodimonte, il Museo Archeologico e l’Albergo dei Poveri a Napoli, ai tesori nascosti del Lanificio Borbonico e dei Musei Universitari delle Scienze Naturali e Fisiche, sempre nel capoluogo, di Palazzo d’Avalos a Procida, della Casina Vanvitelliana di Bacoli, della Reggia di Quisisana di Castellammare di Stabia, fino alle residenze del Miglio d’Oro come Villa Campolieto e Villa Favorita a Ercolano. Altri 14 sono poi situati nelle altre province della Campania e in Calabria, nel Lazio e in Sicilia, per un totale di 43 siti, tutti indicati nel bando. Per partecipare al contest è necessario inviare foto inedite di almeno 6 dei siti borbonici indicati presenti in almeno 2 province. In alcuni di essi (nell’area metropolitana di Napoli, ad esempio, nella Reggia di Portici e in quella di Quisisana) l’ingresso per i partecipanti al contest sarà gratuito: basterà mostrare la stampa del tesserino che il sistema genera al momento dell’iscrizione.