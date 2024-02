SiVinceTutto SuperEnalotto, 6 da 47 mila euro centrato a Pomigliano d’Arco

Nell’estrazione n. 209 di mercoledì 28 febbraio del concorso della formula settimanale di SiVinceTutto SuperEnalotto, è stato centrato un “6” dal valore di 47.352,02 euro.

La giocata vincente è stata realizzata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Caffetteria La Bellè Epoque situato in Via Giacomo Leopardi, 111 a Pomigliano D’Arco (NA).

La combinazione è stata: 11, 23, 28, 31, 58, 75.

SiVinceTutto è il concorso speciale di SuperEnalotto in cui tutto il montepremi viene distribuito nella sera di estrazione, con un appuntamento settimanale, ogni mercoledì sera.

Con SiVinceTutto SuperEnalotto i numeri da mettere in gioco sono 12, ma la combinazione vincente è costituita da 6 numeri estratti.