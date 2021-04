Skoda, 5 stelle Euro Ncap per Enyaq iV

VERONA (ITALPRESS) – Nuovo Skoda Enyaq iV, il primo Suv 100% elettrico della casa Ceca, con il 94% dei punti massimi raggiungibili per la protezione degli adulti e l’89% per la protezione dei bambini ha ottenuto il massimo dei voti Euro Ncap, nel nuovo protocollo reso ancora più rigoroso nel 2020.

Nuovo Enyaq iV ha ottenuto un ottimo punteggio complessivo pari all’86%. Skoda Enyaq iV vanta fino a nove airbag, tra cui un airbag centrale tra i sedili anteriori, e una completa protezione proattiva per i passeggeri. Numerosi sistemi di assistenza all’avanguardia avvisano il conducente di potenziali collisioni in molte situazioni e aiutano anche attivamente a prevenirle o a minimizzarne le conseguenze. Questi includono il Front Assistant con riconoscimento attivo di pedoni e ciclisti, il Side Assistant che include il Rear Traffic Alert, così come il Collision Collision Avoidance Assistant, Turn Assistant ed Exit Warning.

Il Travel Assistant fornisce un supporto attivo alla guida e comprende l’Adaptive Cruise Control (ACC), l’Adaptive Lane Assistant con riconoscimento dei cantieri, il Traffic Jam Assistant e l’Emergency Assistant. Un head-up display, in cui Skoda ha incorporato per la prima volta la realtà aumentata, e i fari full Led matrix sono disponibili come optional per Enyaq iV.

Il nuovo Suv elettrico, inoltre ha ricevuto il prestigioso Red Dot Award per il design. “Siamo felici di queste cinque stelle e particolarmente orgogliosi del risultato per la protezione dei passeggeri adulti e dei bambini. Essere stati in grado di mantenere questa elevata valutazione, anche dopo l’introduzione dei parametri più severi lo scorso anno, conferma il nostro forte impegno per la sicurezza dei nostri clienti e di tutti gli altri utenti della strada”, ha detto Johannes Neft, membro del board per lo sviluppo tecnico di Skoda Auto.

