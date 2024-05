Sky festeggia i dieci anni di Gomorra, la serie italiana dei record (e la più popolare nel mondo)

Protagonisti di nuovo assieme in speciale tra ricordi e aneddoti Era il 6 maggio del 2014 ed esordiva su Sky la prima stagione di Gomorra. In occasione dei 10 anni dal debutto, i protagonisti della serie dei record si ritrovano per lo speciale Gomorra – la serie: 10 anni dopo. Marco D’Amore (Ciro Di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Fortunato Cerlino (Don Pietro), Maria Pia Calzone (Donna Imma), Ivana Lotito (Azzurra) e Cristina Donadio (Scianel) – ma non mancheranno sorprese e partecipazioni speciali – di nuovo insieme per ricordare e celebrare l’avventura vissuta sul set. Lo speciale debutterà sabato 25 maggio (in prima serata) su Sky Atlantic e in streaming su Now, e sarà disponibile anche on demand. In più, dal 25 maggio al 2 giugno Sky Atlantic +1 diventa Sky Atlantic Gomorra, un canale interamente dedicato all’iconica serie Sky Original prodotta da Sky e Cattleya – parte di Itv Studios. Oltre alle maratone delle cinque stagioni di “Gomorra – La serie” e al film “L’immortale” per la regia di Marco D’Amore, ponte fra la quarta e la quinta, il pop-up channel (alla posizione 111) proporrà i contenuti speciali che hanno raccontato il dietro le quinte delle diverse stagioni della serie nata da un’idea di Roberto Saviano. Inoltre da oggi, a 10 anni esatti dal 6 maggio 2014, è disponibile per tutti sul canale YouTube di Sky il primo episodio dei 58 episodi di Gomorra. Sky e Cattleya, come già annunciato, sono al lavoro su un prequel che racconterà l’ascesa criminale del boss Pietro Savastano, da quando era solo un ragazzo di strada fino a diventare il più importante e spietato boss di Napoli. Alla sceneggiatura Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Gomorra non solo è amatissima in Italia – sottolinea Sky – ma è la più popolare delle serie italiane anche all’estero (dati Parrot Analytics): per due volte Gomorra è stata inserita dal New York Times sul podio della prestigiosa classifica delle migliori serie dell’anno, nel 2017 per l’autorevole quotidiano americano è tra le prime 5 migliori produzioni internazionali (non americane) del decennio. Dal debutto su Sky nel 2014, “Gomorra – La serie” ha conquistato più di 190 territori nel mondo, ottenendo numerosi riconoscimenti di pubblico e critica. Un racconto ancora oggi, 10 anni dopo, in grado di competere ad altissimo livello con le più acclamate serie internazionali, grazie all’indiscussa qualità produttiva e di scrittura e a un cast di talenti straordinari. Scritta da Leonardo Fasoli, Stefano Bises e Maddalena Ravagli con Ludovica Rampoldi, Giovanni Bianconi, Filippo Gravino, Enrico Audenino, Monica Zapelli e naturalmente Roberto Saviano, dal cui bestseller la serie è tratta, “Gomorra – La Serie” ha visto avvicendarsi diversi registi dietro alla macchina da presa delle varie stagioni: varata da Stefano Sollima, proseguita con Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Marco D’Amore, Claudio Giovannesi, Enrico Rosati e Ciro Visco. Nei panni di personaggi divenuti iconici, un cast ormai celebre: Marco d’Amore, Salvatore Esposito, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Cristiana Dell’Anna, Arturo Muselli, Cristina Donadio, Ivana Lotito, Loris De Luna e Marco Palvetti.