Slot Machine: uno dei giochi digitali più amati

Il gioco online è qualcosa di apprezzato: una tendenza che in questo 2020 è persino cresciuta. In rete si fa di tutto: il pc e lo smartphone sono diventati passatempo, compagni di scuola, colleghi di lavoro e perchè no persino compagni di gioco con tante e diverse possibilità tra cui le slot machine proposte da 888 Casino che, come è noto offre starburst una esperienza avvincente e particolare delle tante proposte dal mondo digitale.

Gioco digitale: una esperienza gradevole

Poter giocare quando si ha voglia e ovunque si possa è qualcosa di fenomenale. In una stagione difficile come questa avere la certezza che basta connettersi alla rete per poter far partire una sessione di gioco è importante così come lo è la sicurezza del trattamento dei dati digitali e quelli economici. L’assenza di un luogo fisico per giocare spesso crea diffidenza ma adesso la tecnologia e la piacevole innovazione consente esperienze di gioco sicure sotto tutti i punti di vista, cosa che in questo particolare momento non guasta mai. Oggi poter usare un qualsiasi device di casa per avere esperienze di gioco con

App per dispositivi mobili Siti di giochi e scommesse online Videogiochi ed e-sports

E’ un’esperienza che lascia tutti gradevolmente coinvolti: se poi si prova una delle tante slot machine presenti in rete allora si resta ancora più affascinati. L’esperienza gradevole del gioco digitale è dovuta alla perfezione dello studio dei dati. Sono oggi tantissime, quasi tutte, le aziende che costruiscono un prodotto in base allo studio delle esperienze dei clienti, il futuro ed il presente sono nei big data. Sono i big data ad essere il vero volano della digitalizzazione di impresa in Italia e non solo.Oggi sono gli utenti europei ed italiani che iniziano a prendere confidenza con il digitale e l’esperienza di acquisto così come quella di gioco deve essere massimamente ottimizzata anche se virtuale anzi, proprio perchè virtuale deve essere migliore. Ad oggi le esperienze digitali sono importantissime in tutti i campi: in Campania da poco è stata realizzata una app per la teleriabilitazione di bambini con deficit di apprendimento. Questo per sottolineare come la tecnologia virtuale sia fondamentale in tantissimi campi non solo in quello ludico.

Slot machine: quelle più amate

In rete si trovano slot machine che fanno felice chiunque, sono migliaia le soluzioni digitali presenti: scienza, sogno, gioco, avventura, favola, cinema, ne esistono dedicate alle corse dei cani come a quelle di cavalli, alla cucina, ai tropici, ai vampiri o ai pirati. Insomma c’è davvero di tutto per qualsiasi passione persino per chi ama la storia. Scopriamo le slot più amate del momento.Ispirate ai Vichinghi: diversi sono i giochi di slot machine ad ispirazione vichinga, “Vikings Go Wild”, “Vikings Go Berzerk”, “Viking Runecraft” e “Vikings go to Hell” forse i più famosi ma ne esistono veramente tantissimi tutte molto intriganti se queste possono essere le più amate, non mancano altre opzioni, infatti di slot ne esistono davvero tante ed ogni giorno potrebbero nascerne differenti. Tra le sezioni più cliccati in qualsiasi sito di slot machine il maggiore gradimento del consumatore è per le proposte dedicate a Avventura, Film, Sport, Animali, Supereroi, Storia, Horror, non mancano però altre esperienze di gioco indubbiamente gradite. Secondo recenti analisi di mercato tra i temi più apprezzati del comparto storia vi sarebbe l’’Antico Egitto. La terra del Nilo, dei Faraoni e delle Piramidi piace moltissimo basta pensare che qualcosa come Assassin’s Creed è ambientato proprio da queste parti così come tantissimi altri giochi di slot.

I dati del gioco con slot machine

Ancora non disponibili i dati del 2020 possiamo fare riferimento a quelli dell’anno precedente.

Nel 2019 il gioco digitale ed in particolare le slot machine hanno ottenuto un altissimo tasso di gradimento. In base ad una ricerca condotta dal Politecnico di Milano, in Italia si è avuta una spesa complessiva di oltre 320 milioni di euro annui,un incremento da record, con il +41% e nel 2020, ne sono certi tutti questi numeri sono ancora più alti.

Il gioco online ed anche le slot machine hanno avuto alti e bassi: è normale ma anche a causa della particolare situazione in cui versa il Paese e l’Europa tutta è certo che sin da oggi possiamo affermare che gli introiti siano cresciuti nei primi mesi del 2020 del 12% e le slot sono i giochi più cercati, cliccati ed usati. Se si approfondisce ancora meglio l’analisi numerica ed economica ci si rende conto che il comparto dei casinò online e delle scommesse sportive ha avuto incremento che si attesta tra il 26 e il 33% in crescita, nel breve come nel lungo periodo.

Ad oggi il mercato deve tenere conto delle modifiche delle abitudini del consumatore: la crescita costante del trend è dovuto a questo. Il mondo diventa sempre più digitale ognuno di noi anche in Italia possiede diversi devices mobili e no, il pc da scrivania viene mandato in pensione.

E’ importante, in particolare per chi vuole investire capire che oltre il 70% del traffico per le slot machine arriva proprio dai dispositivi mobili. Il gioco dunque cambia volto non è più da sito ma da applicazione. Questo implica uno sforzo produttivo importante: cambia il modo di pensare i giochi e cambia rapidamente proprio come le abitudini degli esseri umani.

Gamification e slot machine: idea di investimento

La parola investimento in questo periodo fa paura ma esiste un comparto in cui investire può essere interessante ed è la digitalizzazione, ancora meglio se andiamo a parlare di gamification.

Esiste un nesso importante tra slot machine e gamification: infatti innovazione, tecnologia e progresso sono fondamentali. Nelle slot machine questo diventa importantissimo infatti più il gioco digitale è orientato al consumatore più questo ne trarrà divertimento. Se grazie alla gamification si ottiene un gameplay sempre più reale ed accurato si potranno avere sempre più giocatori fidelizzati migliorando il rendimento dell’investimento. E’ importante poter offrire al giocatore esperienze in 3D ma anche in Hd, insomma tutto deve essere molto ben organizzato incentivi, stimoli, premi rendono l’esperienza di gioco con una slot interessante per il consumatore.

Oggi tanto è cambiato e chi ha voglia di investire in questo settore ha necessità di investire in gamification: avere degli ottimi ingegneri informatici e dei creativi diventa dirimente. Infatti oggi tutto è cambiato: le slot machine nei bar non si vedono quasi più e sono tutte diventate digitali, il mondo digitale corre veloce e va implementato continuamente per mantenere un numero di consumatori interessati alla proposta e far crescere questo dato.

Slot Machine online: gioco responsabile

E’ importante chiarire che il gioco digitale è responsabile. Non tutti sanno che la realtà digitale è la più sicura e controllata al mondo. Innanzitutto è necessario controllare che i siti siano sicuri, basta semplicemente verificare che ci sia il logo AMMS per capire che è un sito gestito in modo consapevole e che rispetta tutte le norme vigenti, non solo, una parte del sito è sicuramente dedicata alle norme del gioco, ai rischi e al mondo di potersi divertire rimanendo consapevoli ed attenti. In rete, a differenza del mondo reale, nelle Slot Machine è possibile fissare un limite di denaro da destinare alle partite.