Slovacchia, lavori all’acquedotto di Gabcikovo: Cimolai Tecnology firma un contratto da 13 milioni di euro

Cimolai Technology, azienda italiana specializzata nella costruzione di strutture per edifici civili e industriali e per l’industria navale, ha firmato un contratto con l’ente slovacca Costruzioni idriche (Vodohospodarská vìstavba) per la progettazione e la produzione di due gru nell’ambito dei lavori per la modernizzazione dell’acquedotto di Gabcikovo e l’operatività della relativa centrale idroelettrica. Hanno presieduto alla cerimonia di firma il vicepremier e ministro dell’Ambiente della Repubblica Slovacca, Tomáš Taraba, e l’ambasciatore italiano Gianclemente De Felice. Si tratta di un contratto del valore di circa 13 milioni di euro, per il quale l’ambasciatore De Felice ha espresso vivo apprezzamento, sottolineando l’importante traguardo per un’azienda italiana ad elevato contenuto tecnologico nel settore delle infrastrutture. La diga di Gabcikovo sul fiume Danubio – a sud-est di Bratislava, al confine con l’Ungheria – è stata realizzata negli anni novanta.