Slovenia, le aziende italiane della Nutraceutica a confronto con i buyer del settore

Si e’ tenuto, in modalita’ digitale, un workshop, organizzato dall’Agenzia ICE e dall’Associazione di Categoria Federsalus, dedicato al settore Nutraceutica con incontri B2B tra 20 aziende italiane produttrici ed una quarantina di buyer esteri provenienti da 9 paesi dell’Europa Orientale. Oltre ad operatori sloveni hanno partecipato anche buyer da Serbia, Montenegro, Polonia, Romania, Moldavia, Albania, Kosovo, Croazia e Bosnia Erzegovina. L’iniziativa, inizialmente prevista “in presenza” – a causa del perdurare della pandemia da Covid 19 e delle restrizioni logistiche e di movimentazione – e’ stata realizzata attraverso l’utilizzo della piattaforma Smart 365 gestita da ICE-Agenzia.

Le aziende italiane ammesse all’evento hanno allestito, nell’area dedicata della piattaforma, delle vere e proprie vetrine virtuali di presentazione con dati anagrafici e company profile corredati dalle proprie linee produttive. Parallelamente all’organizzazione dei B2b i buyer – selezionati dagli Uffici ICE della rete estera – hanno potuto consultare le vetrine delle singole aziende italiane. Nell’arco della giornata sono stati programmati circa 160 incontri B2B. Negli ultimi anni si e’ notato in Slovenia un trend in forte crescita per i prodotti naturali e l’industria nutraceutica in Italia si e’ affermata in pochi anni come un’altra eccellenza del Made in Italy: il settore muove un notevole giro d’affari, con una quota di circa del 25% rispetto al totale del mercato europeo – ed al secondo posto nel mondo dopo gli Stati Uniti.