Slovenia, made in Italy il nuovo laboratorio medico ad alta tecnologia di Lubiana

L’UKC di Lubiana, University Klinic Center, che rappresenta il più grande centro medico della Slovenia, ha aperto nuove strutture di laboratorio dotate della tecnologia più all’avanguardia del paese. La nuova sede dispone di 3.700 metri quadrati di spazio aggiuntivo per oltre 240 esperti di laboratorio. Il Gruppo italiano Sicea srl di Vigonza (Pd), con vasta esperienza internazionale nel campo delle costruzioni, ne ha realizzato tutti i lavori di ristrutturazione: impermeabilizzazione della struttura, finiture, impianti elettrici termotecnici e speciali, gas medicali e tecnici, oltre alle attrezzature e arredi per una soluzione “chiavi in mano”, come riporta il sito web dell’azienda italiana.

Nel corso dell’inaugurazione il Ministro della Salute Janez Poklukar ha affermato che il progetto, iniziato nel 2009, ha ora riunito quattro laboratori al primo piano del servizio diagnostico e terapeutico dell’UKC Ljubljana. Si tratta dell’Istituto di Chimica Clinica e Biochimica, del Servizio di Diagnostica di Laboratorio Specialistica della Clinica Pediatrica, del Laboratorio di Ematologia Specialistica e del Laboratorio di Emostasi e Aterotrombosi della Clinica di Medicina Interna. Attraverso le nuove strutture sarà possibile d’ora in poi offrire una migliore e più sicura assistenza sanitaria ai pazienti, ha dichiarato il Ministro Poklukar. Buturovic Ponikvar, Direttore Medico dell’UKC Ljubljana, ha sottolineato che i nuovi locali e le nuove attrezzature avranno anche un impatto significativo sullo sviluppo della scienza di laboratorio. Secondo il ministero, il trasferimento nella nuova sede sarà completato entro la fine dell’autunno.

