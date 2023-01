Slovenia, nuovo Consolato a Napoli

La rete consolare slovena in Italia si allarga. Lubiana ora può fare affidamento pure su una sede a Napoli. A dirigerlo sarà il Console onorario Jacopo Fronzoni. Il nuovo ufficio contribuirà a rafforzare la cooperazione italo-slovena, nelle sfere economica, culturale e scientifica, in particolare nel Mezzogiorno.

Jacopo Fronzoni è avvocato cassazionista, specialista in diritto amministrativo ed è pure giornalista pubblicista. Già Console onorario del Burkina Faso Fronzoni è Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.