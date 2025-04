Slow Food Campania: Patrizia Spigno, esperta in agricoltura sostenibile, è il nuovo presidente

Patrizia Spigno è il nuovo presidente Slow Food Campania. E’ la prima volta per una donna in questo ruolo. La nomina è avvenuta il 26 aprile su votazione durante il Congresso Regionale Slow Food Campania 2025. Il mandato ha la durata di quattro anni. Patrizia Spigno è un nome noto per il grande impegno dedicato alla ricerca scientifica nel settore dell’agricoltura sostenibile, e nella salvaguardia dell’agro-biodiversità. È laureata in Agraria presso il dipartimento di Agraria di Portici dell’Università Federico II. Inoltre è co-fondatrice e soci della cooperativa ARCA 2010 che si occupa di ricerca e sperimentazione in agricoltura. “L’obiettivo principale che Slow Food Campania dovrà raggiungere nei prossimi quattro anni di mandato – ha affermato il neo presidente – è quello di costruire il Movimento del cibo buono, pulito, giusto e per tutti in Campania. A tale fine riteniamo fondamentale operare per cambiare il paradigma culturale, economico ed ambientale attuale. Le parole chiave di questo cambiamento dovranno essere cooperazione, dialogo, condivisione, responsabilità, rispetto, inclusione”.