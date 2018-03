Sma, Bonavitacola: Solidarietà ai dipendenti, avanti con il rilancio dell’azienda

“Desidero esprimere piena solidarietà ai lavoratori della Sma. La vergognosa invasione della sede aziendale da parte di un gruppo appositamente organizzato merita condanna netta e senza equivoci. Nessuna aggressione o polverone fermerà comunque l’azione di trasparenza, rinnovamento e rilancio dell’azienda messa in campo dalla Regione. Per il successo di questa azione e’ decisivo tutelare e valorizzare al meglio il patrimonio professionale ed umano dei lavoratori di Sma. Ed è proprio su questo, oltre alle varie emergenze ereditate, che si sta impegnando il nuovo Amministratore Unico, in coerenza con gli indirizzi ricevuti dalla Regione, anche per completare il percorso già avviato verso la creazione di un’unica azienda regionale del polo ambientale”. Così il vice presidente della Regione Fulvio Bonavitacola.