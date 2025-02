Sma Road Safety, in Germania la sicurezza stradale è Made in Campania

L’azienda campana SMA Road Safety, specializzata nella produzione di dispositivi salvavita dedicati alla sicurezza stradale passiva, ha avviato un’importante collaborazione con VSB infra GmbH & Co. KG per distribuire in Germania le proprie soluzioni più innovative, quali gli attenuatori d’urto Leonidas ed Ermes.

Questa collaborazione segna una tappa fondamentale nella strategia di SMA di ampliare la propria presenza in Germania, finora circoscritta alla fornitura di attenuatori d’urto sviluppati per proteggere conducenti e lavoratori, in prossimità dei cantieri stradali. L’obiettivo di consolidare la posizione dell’azienda campana nel mercato tedesco si concretizza, quindi, nell’aumentare il numero di dispositivi salvavita permanenti, a partire dalla recente installazione dell’attenuatore d’urto Leonidas 110P sulla B66, nei pressi di Leopoldshöhe, in Nord Reno-Westfalia.

“L’introduzione dei nostri dispositivi salvavita in Germania, oltre a rappresentare un traguardo importante per SMA, è una conferma dell’alta qualità, versatilità e affidabilità dei nostri prodotti”, dichiara Roberto Impero, CEO di SMA Road Safety. “Riuscire a ottenere questo risultato, in un mercato tradizionalmente dominato da produttori locali ed estremamente esigente sulla qualità delle soluzioni adottate, premia il nostro impegno a fissare sempre nuovi standard per la sicurezza stradale. Siamo entusiasti che le nostre soluzioni contribuiscano attivamente a rendere le strade tedesche più sicure”.

La scelta è ricaduta su Leonidas, in quanto attenuatore d’urto tra i più sicuri, compatti e performanti al mondo. Il dispositivo, in particolare, è progettato per resistere a impatti fino a 130 km/h; è certificato CE con protezione redirective Z1D1. Ha il compito di salvare vite umane, assorbendo l’energia cinetica del veicolo, in caso di impatto, limitando o azzerando le conseguenze negative per gli occupanti del veicolo, arrestandone al contempo la corsa. Viene posizionato in presenza delle cuspidi stradali, ed essendo realizzato interamente in acciaio, garantisce un’elevata robustezza e totale riparabilità. Consegnato preassemblato, il prodotto facilita un’installazione semplice e rapida. Per queste caratteristiche, Leonidas svolge un ruolo chiave nel promuovere i principi di Vision Zero, l’iniziativa dell’UE che mira a dimezzare, entro il 2030, e azzerare nel 2050 i decessi e i feriti gravi causati dagli incidenti stradali. Riducendo l’impatto delle collisioni e migliorando la sicurezza stradale, questi attenuatori contribuiscono a creare sistemi di trasporto più sicuri e sostenibili.

“Grazie alla collaborazione con SMA, VSB infra GmbH & Co. KG potrà offrire in modo flessibile un’ampia gamma di sistemi di ritenuta stradale da un’unica fonte”, ha commentato Kay Petersen, Amministratore Delegato di VSB Infra.

La partnership tra SMA Road Safety e VSB infra sarà ufficialmente presentata a DeuSAT 2025, la principale fiera tedesca sulla sicurezza stradale e le infrastrutture, che si terrà a Colonia il 19 e 20 febbraio. Sarà un momento significativo per ribadire l’impegno dell’azienda campana nel fornire al mercato tedesco soluzioni di sicurezza all’avanguardia.

Guardando al futuro, SMA e VSB infra intendono ampliare la loro offerta in Germania introducendo nuovi prodotti come varchi e barriere di sicurezza, migliorando ulteriormente il loro contributo alla sicurezza stradale passiva.