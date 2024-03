SMA Road Safety tra le Stelle del Sud per innovazione e internazionalizzazione

La prestigiosa classifica “Stelle del Sud”, stilata dal Sole 24 Ore in collaborazione con la società di ricerca tedesca Statista, ha selezionato 200 aziende con sede nel sud Italia distintesi, nel triennio 2019 – 2022, per le ottime performance in termini di crescita del fatturato, del numero dei propri dipendenti e delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

L’indagine nasce per valorizzare e far emergere le realtà produttive del Sud Italia più promettenti, garantendo loro nuove occasioni di visibilità e dimostrando come i giovani possano trovare anche qui delle realtà solide e promettenti in cui costruire il proprio futuro, senza necessariamente trasferirsi al nord.

Sono state valutate oltre 300 candidature di aziende con fatturato in crescita, con un incremento nei dipendenti, specie under 30, e con una propensione a investire in nuovi processi produttivi. Fattori che concorrono concretamente a creare valore e opportunità socio-economiche e lavorative per il territorio e che dimostrano la resilienza del tessuto imprenditoriale del Sud che ha saputo trasformare le difficoltà infrastrutturali e di accesso al mercato dei capitali in un’occasione di crescita.

A guidare la classifica la Campania, con 61 realtà nel ranking, seguono la Puglia (48) e la Sicilia (38).

Al 38esimo posto, e con una menzione particolare di Statista per l’attenzione all’innovazione e la forte propensione internazionale, si è posizionata l’azienda napoletana SMA Road Safety. Guidata da Roberto Impero e con sede produttiva a Marcianise, Caserta, è apprezzata a livello internazionale per la robustezza, affidabilità e innovazione dei propri dispositivi di ritenuta, quali attenuatori d’urto frontali, sistemi di monitoraggio del traffico, protezioni per i terminali di barriera, varchi d’emergenza e barriere laterali. Ad aver colpito positivamente l’istituto di ricerca è stata in particolar modo la capacità di SMA d’innovare, sia brevettando l’attenuatore d’urto a maglia alveolare, un unicum nel settore, che garantisce una maggiore capacità di assorbire gli impatti, sia integrando la tecnologia nei propri dispositivi salvavita dedicati alla sicurezza stradale passiva, potenziandone l’efficacia d’uso.

Roberto Impero, Ceo di SMA Road Safety, commenta con orgoglio l’ingresso dell’azienda nella classifica Stelle del Sud “Questo riconoscimento rappresenta un onore e una conferma del nostro impegno rivolto a una sicurezza stradale senza compromessi. In un mercato altamente competitivo, spesso privo delle adeguate garanzie normative a tutela della qualità e fortemente penalizzato dai rincari dell’acciaio, continuiamo a proporre soluzioni robuste e affidabili nel tempo. Il reparto di ricerca e sviluppo è costantemente al lavoro per progettare dispositivi capaci di integrare la tecnologia al loro interno, a garanzia di una miglior tempestività di soccorso in caso di incidente, ma anche di un monitoraggio più efficace delle infrastrutture stradali. Non dimentichiamo che la sicurezza stradale efficiente permette di ridurre il costo sociale ed economico della mortalità su strada, attualmente ammonta a 18miliardi di Euro, pari allo 0.9% del PIL Nazionale”.