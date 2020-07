Smaltimento illecito, sequestrato mattatoio avicolo nel Napoletano

I Carabinieri del Noe di Napoli e della tenenza di Melito (Napoli) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, di un opificio operante nel campo della macellazione avicola nel comune di Melito. L’attività è scaturita da una pregressa ispezione da parte del Noe durante la quale si è accertato che presso l’impianto venivano smaltiti illecitamente fanghi di depurazione. Pertanto, l’amministratore unico della società è stato denunciato in stato libertà per gestione di rifiuti speciali non pericolosi in assenza di autorizzazione. Il provvedimento di sequestro ha interessato un’area di 7mila mq, di cui 4mila coperti, costituiti da un grande capannone suddiviso in vari scompartimenti dove veniva svolta l’attività produttiva: selezione, manipolazione e conservazione del pollame in attesa di commercializzazione. Il valore complessivo del sequestro è ammontante a circa 3 milioni di euro.