Smart #1 alla Milano Design Week nello spazio Archiproducts

MILANO (ITALPRESS) – Dal 18 al 23 aprile la smart #1, il primo modello della nuova generazione smart, firma la 61° edizione della Milano Design Week con un affascinante progetto espositivo, realizzato da Archiproducts Milano il creative concept che si rinnova sempre attraverso un network di Architetti e Interior Designer, dove Architettura e Design si incontrano per dialogare con mondi affini come fashion, travel, sport, food e da oggi anche l’automotive. Nel concept di living a due piani di via Tortona 31 ogni oggetto è in mostra per stimolare il processo creativo ed è pronto per essere acquistata o preordinato, proprio come la smart #1. Grazie alla sua lounge luminosa e modulare, resa possibile dall’architettura nativa full electric, smart #1 è una prosecuzione naturale degli spazi abitativi premium e ne condivide le più recenti tendenze: la massima espressione del concetto di ‘terzo living’, che si realizza in uno spiccato confort abitativo, piena sostenibilità e massima efficienza. La sensazione di libertà, spazio e tranquillità è, infatti, molto importante anche per il design della smart #1: il tetto a raggiera porta molta luce naturale all’interno dell’abitacolo. In questo modo ci si sente molto più liberi e meno limitati. Come per il proprio spazio abitativo, anche le percezioni e le esigenze del cliente sono estremamente rilevanti.

Le linee scolpite, nate dalle matite esperte del Mercedes-Benz global design team, sono la summa di un processo creativo liberato nelle proporzioni e nelle dimensioni da un powetrain full electric, i cui vincoli progettuali sono minimi rispetto ad un passato endotermico. Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz Group: “La nuova smart #1 incarna il rinnovamento del marchio smart e mette in mostra il nostro nuovo DNA di design Sensual Producty. E’ matura, fresca e incarna la bellezza con soluzioni intelligenti. La nuova smart #1 ha il potenziale per rendere smart un marchio leader nel design”. Allo stesso tempo tutta la tecnologia di bordo e l’intera esperienza d’uso di smart #1 sono state concepite per lo smartista di domani, che rimane libero di scegliere se interagire esclusivamente con il grande schermo touchscreen da 12,7 pollici sospeso sulla plancia per comandare tutte le funzioni oppure utilizzare i comandi ergonomici perfettamente disposti in plancia per le funzioni più ricorrenti.

Una volpe – avatar che fa capolino discreto dallo schermo principale – rimane a disposizione per ricevere comandi vocali mentre un ulteriore schermo, assieme ad un head up display disponibile su #1 premium e BRABUS, fornisce le informazioni base per la guida. Una funzionalità di bordo che trova diverse analogie con i più moderni e innovativi ambienti di smart home.

“smart è da sempre un’icona di design e anche la nuova generazione porta avanti questa tradizione, grazie a soluzioni stilistiche e funzionali realizzate intorno alla persona. Il risultato è un ‘habitat di mobilità’ estremamente tecnologico, ma al tempo stesso rassicurante e confortevole, proprio come l’ambiente di casa” diceo Tropea, CEO smart Italia.

