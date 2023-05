Smart 1 conquista il Red Dot Award e l’iF Design Award

ROMA (ITALPRESS) – La smart 1 è stata insignita di due prestigiosi riconoscimenti nel campo del design da giurie di esperti internazionali. Oltre al Red Dot Award per il design di prodotto, il compact SUV premium completamente elettrico si è aggiudicato l’iF Design Award, che premia lo stile di un design distintivo e fuori dal comune e l’impegno sociale, nella categoria Product – Automobiles/Vehicles. “Il Red Dot Award e l’iF Design Award rappresentano un meraviglioso riconoscimento del lavoro che abbiamo investito nello sviluppo del concept stilistico di smart #1”, ha dichiarato Xuan-Zheng Goh, Head of Product Management di smart Europe. “Dimostra che abbiamo creato un veicolo davvero unico con contrasti coinvolgenti. Elementi come le porte senza cornice e il tetto sospeso aggiungono un fattore premium a una scultura high-tech senza soluzione di continuità”.

Foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).