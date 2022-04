smart #1 launch edition, 150 unità disponibili per l’Italia

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via la nuova era smart con la #1 launch edition, un’esclusiva serie limitata disponibile in soli 1.000 esemplari in tutta Europa, di cui 150 destinati al mercato Italiano. Da oggi è, infatti, possibile pre-ordinare la prima special edition della nuova generazione smart presso uno dei 27 partner di vendita sul territorio. L’opzione andrà poi confermata al momento della pubblicazione dei listini, prevista per il prossimo mese di settembre, per salire a bordo smart #1 launch edition basterà, invece, attendere fino a febbraio 2023.

Con la launch edition prosegue la lunga tradizione delle serie speciali firmate smart, da sempre particolarmente apprezzate dai fan del marchio. Un elemento di continuità nella scia della forte innovazione introdotta dalla nuova generazione. Al tempo stesso, un omaggio alla grande community degli smartisti italiani e un invito a chi, per la prima volta, desidera essere protagonista di questa nuova rivoluzione.

