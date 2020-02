Smart Ageing Prize, nuova edizione: 50mila euro all’imprenditoria intergenerazionale

L’Active Assisted Living Programme (AAL) e Nesta Challenge hanno lanciato lo Smart Ageing Prize on Silver Enterprize, il premio dedicato alle migliori soluzioni per sostenere l’imprenditorialità intergenerazionale, ossia un modo di fare impresa che integri le competenze e iniziative di diverse generazioni, inclusa quella degli over 60.

Le candidature saranno aperte fino al 26 febbraio 2020 e il premio metterà a disposizione 50.000 euro da suddividere tra 3 vincitori (35.000 euro per il 1° classificato, 10.000 euro per il 2° e 5.000 euro per il 3°) per soluzioni che consentano agli adulti più anziani di impegnarsi nell’imprenditoria.

I 15 finalisti verranno selezionati a marzo 2020 e potranno beneficiare di coaching e sostegno per sviluppare ulteriormente i prototipi e avvicinare le proprie idee al mercato.