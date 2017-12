Smart Cities, finanziamenti fino a 75mila euro per Pmi e start up

Finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma di accelerazione Fiware, il progetto frontierCities2 punta a sostenere Pmi e start-up per sviluppare, testare e commercializzare soluzioni innovative “Smart City” che utilizzino tecnologie Fiware. L’acceleratore ha lanciato il secondo bando di finanziamento “MAG2” volto a supportare e accelerare l’entrata nel mercato di soluzioni innovative nel settore delle Smart Cities, al fine di supportare Pmi e startup che potranno beneficiare di un finanziamento a fondo perduto fino a 75mila euro per soluzioni/applicazioni già sviluppate in ambiente Fiware.

Le startup e le Pmi selezionate avranno l’opportunità di ricevere supporto tecnico e commerciale per accedere rapidamente al mercato.

Al fine di poter accedere al finanziamento, i soggetti situati nei Paesi membri dell’Ue o nei Paesi associati ad Horizon2020, dovranno provare che la loro applicazione Fiware è stata testata realmente, in collaborazione con una città e/o partner aziendale/industriale e/o altra entità istituzionale e per un ragionevole periodo di tempo (le simulazioni non sono accettate). Per partecipare al bando c’è tempo fino al 31 gennaio.