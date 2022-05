Smart collabora con Ald Automotive per un noleggio integrato e digitale

ROMA (ITALPRESS) – Con l’introduzione della smart #1, frutto della partnership tra Mercedes-Benz e Geely, smart ha anticipato le nuove esigenze di mobilità a livello di prodotto e di business, per creare un’efficace customer experience. Come parte fondamentale di questo ecosistema nasce oggi la collaborazione tra smart e ALD Automotive che integra nella nuova piattaforma e-commerce smart il partner finanziario per i servizi di noleggio a lungo termine completamente digitali. Un canale di mercato estremamente promettente, cui offrire la risposta più efficace alla domanda di decarbonizzazione della flotta aziendale e, allo stesso tempo, garantire un importante contributo nella riduzione dei costi di esercizio. ALD, partner di smart per il noleggio lungo termine è la soluzione ideale per supportare i fleet manager: grazie all’analisi dei dati di utilizzo ALD è in grado di suggerire quali parti della flotta sono immediatamente elettrificabili e che tipo di soluzioni di ricarica adottare.

“In smart, eravamo alla ricerca di un partner capace che comprendesse e sostenesse la nostra visione di una customer experience completamente integrata, fin dall’inizio. Il nostro obiettivo è fornire ai clienti un’ampia scelta di possibilità di utilizzo della mobilità e abbiamo trovato l’azienda giusta con cui trasformarci. Siamo molto felici di lavorare con ALD Automotive oggi e in futuro, poichè condividono con noi l’impegno verso una mobilità sostenibile. Insieme formiamo il nucleo di un modello di partnership completamente nuovo e unico sul mercato”, ha dichiarato Dirk Adelmann, CEO di smart Europe. “smart può contare su una rete di distribuzione molto affidabile, capillare e specializzata che copre in Europa le vendite, l’assistenza post-vendita e i servizi”.

“Questo si combina perfettamente con la capacità finanziaria, l’esperienza di noleggio a lungo termine full inclusive, l’ampia copertura europea, l’expertise nei servizi di noleggio digitale integrato e l’innovativo portfolio di servizi di mobilità offerto da ALD Automotive. Con questa partnership, smart è in grado di implementare una vera esperienza multicanale, favorendo un passaggio efficiente dai canali online a quelli offline e viceversa, per ogni fase della customer journey in base alle preferenze dei singoli clienti. In questo contesto, il punto vendita fisico, nella sua forma più evoluta e aggiornata, rappresenta un fattore vitale per il nostro successo”. ALD Automotive offre un servizio completamente digitale di noleggio a lungo termine sul sito di smart e presso la rete di shop in shop smart sul territorio.

Elabora i contratti per i servizi interamente online, dalla quotazione e valutazione del merito di credito, alla firma elettronica. Questa partnership consente l’integrazione delle offerte di mobilità nell’ecosistema End-to-End di smart e garantisce una eccellente esperienza digitale durante l’intera durata del contratto con il cliente. Questo approccio olistico e lo scambio di dati tra il cliente, smart e ALD Automotive ottimizzeranno notevolmente tutti i passaggi prima, durante e dopo il contratto.

– foto ufficio stampa smart.media.com –

(ITALPRESS).