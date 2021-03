Smart Export, un’accademia online per l’internazionalizzazione: alta formazione promossa dal Governo

Si presenta domani, mercoledì 10 marzo, in diretta streaming alle ore 10,30, “Smart Export – L’accademia digitale per l’internazionalizzazione”, un progetto innovativo di alta formazione online per sostenere e ampliare la proiezione italiana verso i mercati esteri attraverso il rafforzamento della capacità strategica, digitale e manageriale delle micro, piccole e medie imprese e dei professionisti italiani.

Smart Export è coordinato e promosso dalla Farnesina in collaborazione con Agenzia Ice e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) nell’ambito delle nuove strategie per il sostegno al Made in Italy del “Patto per l’Export”.

Il progetto si avvale del contributo didattico di cinque prestigiose Università e Business School italiane: Bologna Business School, Federica Web Learning – Università di Napoli Federico II, Luiss Business School, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e Sda Bocconi School of Management.

La presentazione del progetto sarà aperta dagli interventi del ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, del Ministro dell’Università, Maria Cristina Messa, del presidente dell’Agenzia Ice, Carlo Ferro e del presidente Crui, Ferruccio Resta.

Dopo il segmento di apertura, i rappresentanti delle Università e Business School illustreranno i singoli percorsi formativi di cui si compone l’iniziativa. I contenuti didattici – fruibili in modalità e-learning e completamente gratuiti – saranno on-line per 12 mesi, 24 ore al giorno, sulla piattaforma di autoapprendimento Federica Web Learning dell’Università di Napoli Federico II accessibile attraverso la pagina dedicata https://smartexportacademy.it .

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Lifesize. I giornalisti interessati ad assistere all’evento potranno accreditarsi, entro le ore 20.00 di martedì 9 marzo, cliccando qui. A seguito dell’avvenuta registrazione, i partecipanti riceveranno via mail un link per accedere allo streaming.

Cliccando qui si potrà inoltre scaricare una brochure dedicata all’iniziativa.