Smart Eyes, droni e dispositivi intelligenti per monitorare i parassiti delle piante

Un team di ricercatori dell’Istituto di Ricerca sull’Informazione Aerospaziale dell’Accademia Cinese delle Scienze ha recentemente sviluppato un avanzato sistema di intelligenza artificiale (IA) dedicato al monitoraggio e all’allarme precoce contro parassiti e malattie delle piante. Questa innovazione rappresenta un progresso significativo nella protezione delle colture, con potenziali applicazioni su larga scala per agricoltori e operatori del settore agricolo. Il sistema, denominato Smart Eyes, utilizza una combinazione di dispositivi intelligenti per il rilevamento ad alta precisione di parassiti e malattie e tecnologie di telerilevamento tramite droni. Questi droni lavorano a basse altitudini, permettendo un monitoraggio ravvicinato e dettagliato delle coltivazioni, rendendo il sistema multi-raggio capace di coprire vaste aree in modo efficiente. Uno degli aspetti più rilevanti di Smart Eyes è la sua capacità di identificare con rapidità e accuratezza più di 20 tipologie di parassiti e malattie. Il sistema offre un monitoraggio dinamico e su più scala, permettendo di ottenere una gestione efficace delle minacce alla salute delle piante. Questo approccio è particolarmente utile per prevenire danni alle colture prima che diventino ingenti, garantendo così un meccanismo di allarme precoce. Secondo Huang Wenjiang , ricercatore chiave dell’istituto, il nuovo sistema affronta alcune delle sfide principali delle tecniche tradizionali di monitoraggio agricolo. “Il monitoraggio sul campo presenta spesso difficoltà legate all’identificazione precoce dei disastri, alla precisione limitata nei rilevamenti a bassa quota e alla mancanza di capacità di allarme rapido su scala regionale”, ha affermato Huang.

Grazie a Smart Eyes, queste limitazioni possono essere superate, permettendo interventi tempestivi e accurati. Smart Eyes combina le più avanzate tecnologie di intelligenza artificiale , informazioni aerospaziali e teorie sulla protezione delle piante. La capacità del sistema di integrare queste tecnologie in un’unica piattaforma fornisce una soluzione completa per il monitoraggio fitosanitario su più livelli.<

Il sistema è stato recentemente presentato alla Quinta Conferenza sul Rilevamento Remoto di Parassiti e Malattie delle Piante, tenutasi a Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, in Cina orientale. Durante l’evento, Smart Eyes ha attirato l’attenzione di esperti e professionisti del settore per la sua capacità di rivoluzionare la gestione delle malattie delle piante e dei parassiti, aprendo nuove strade per una gestione agricola più intelligente ed efficace. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo nella protezione delle colture, migliorando la sostenibilità e la produttività agricola e offrendo uno strumento importante nella lotta contro le crescenti minacce poste dai parassiti e dalle malattie nell’agricoltura moderna.