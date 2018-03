Smart Grid nelle Regioni del Sud, assegnati gli 80 mln del bando Reti elettriche

L’Organismo intermedio del Pon Imprese e Competitività annuncia i progetti vincitori del bando del 20 marzo 2017 su Reti elettriche di distribuzione, assegnando le risorse previste. Si tratta di circa 80 milioni di euro che saranno spesi per promuove la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Una misura che si allinea a quelle simili prese in Europa per sostenere e velocizzare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, in tutti i settori economici e dei servizi pubblici, e per realizzare la strategia dell’Unione europea per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. In termini generali, parliamo di piani per l’efficienza energetica, caratterizzati da interventi di realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia e da interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari, “volti a incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili”. Un insieme di progetti che favoriranno “l’introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle “citta’” e delle aree periurbane”. Per quanto riguarda le risorse finanziarie del bando, sono state stanziate “a favore di concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell’energia elettrica per interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento di infrastrutture elettriche per la distribuzione finalizzati ad incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita da fonti rinnovabili”.