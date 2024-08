Smart con 4 a bordo si ribalta a Giugliano, muore bimba di 8 anni. Guidatore privo di patente e assicurazione

Incidente mortale, questa mattina, a Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove un’auto – una smart Fortwo con a bordo quattro persone – si è ribaltata causando la morte di una bambina di 8 anni. La vettura era senza assicurazione e il conducente senza patente. Sull’auto viaggiavano una donna con due figlie di 8 e 16 anni, e il compagno, che non è il papà delle bimbe e che era alla guida dell’auto: tutti di Secondigliano. Secondo le prime informazioni sembra che la piccola si trovasse in braccio alla madre sul lato passeggero mentre l’altra ragazzina, 16 anni, rimasta ferita, era nel cofano della smart. La salma sarà sottoposta ad autopsia. I primi soccorsi sarebbero stati prestati da alcuni passanti poi da personale del 118.