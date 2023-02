Smart working, prorogato al 30 giugno per lavoratori fragili di privato e pubblico

Con un intervento nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali il Senato è intervenuto anche per prorogare lo smart working per i lavoratori fragili del privato e del pubblico impiego. In un primo momento le commissioni negli scorsi giorni avevano approvato un emendamento che prorogava fino a giugno di quest’anno il lavoro agile per fragili e genitori con figli under 14 solo nel settore privato. Poi, poco prima di chiudere l’esame nelle commissioni, il Governo ha trovato 16 milioni di euro per permettere la proroga fino al 30 giugno della misura che consente ai fragili, anche nel settore pubblico, di poter accedere allo smart working pur avendo mansioni non compatibili ed essendo dunque necessaria una loro sostituzione.