Smartphone, Huawei sostituisce migliaia di componenti Usa con quelli cinesi

Il gigante tecnologico Huawei ha sostituito migliaia dei suoi componenti una volta provenienti dagli Stati Uniti con versioni di fabbricazione cinese, secondo la trascrizione di un discorso del suo fondatore rilasciato da un’università di Shanghai. L’amministrazione dell’ex presidente americano Donald Trump ha vietato alle aziende Usa di fare affari con Huawei. Il suo successore Joe Biden ha inasprito le sanzioni, vietando in particolare la vendita dei nuovi prodotti del brand cinese sul territorio americano. L’azienda ha dovuto trovare nuovi canali di approvvigionamento per i semiconduttori, componenti essenziali per il funzionamento di smartphone e altri dispositivi elettronici. Il suo fondatore Ren Zhengfei ha affermato che Huawei ha sostituito più di 13.000 parti con versioni cinesi negli ultimi tre anni, secondo l’università Jiao Tong. La società ha anche sviluppato più di 4.000 circuiti stampati per i suoi prodotti, ha aggiunto Ren.