Smart&Start Italia, il report di Invitalia: 1.486 nuove aziende e quasi 10mila posti di lavoro

Sono 1.486 le startup innovative finanziate finora da Invitalia con Smart&Start Italia, l’incentivo dedicato e attivo sull’intero territorio nazionale (si tratta del programma finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito, appunto, da Invitalia). Sono alcuni dei dati emersi da un incontro al Meeting di Rimini dedicato all’imprenditorialità innovativa e femminile. Invitalia ha erogato agevolazioni per 584 milioni di euro alle startup che hanno generato oltre 759 milioni di investimenti in settori ad alto contenuto tecnologico e creato 9.664 posti di lavoro. Dall’osservatorio Invitalia, inoltre, emerge come Campania, Lombardia e Sicilia siano le Regioni che più rappresentano la spinta verso l’imprenditorialità innovativa, rispettivamente con 324, 240 e 179 progetti finanziati. Per quanto riguarda i settori, quelli che tirano maggiormente sono il Cloud Computing, l’E-commerce e le Life Sciences.