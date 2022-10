Smau, alla startup cilentana Farzati Tech il Premio Innovazione per l’agricoltura

La tecnologia di tracciabilità per il sistema agroalimentare BluDev®, ideata dalla startup di Casal Velino Farzati Tech, è stata premiata alla Smau a Milano, quale migliore innovazione dell’anno nel campo dell’agri-tech”. “Il BluDev® – si legge in una nota – identifica le caratteristiche metabolomiche di qualsiasi sostanza organica e crea la BioFingerPrint, un’impronta biochimica digitale ed univoca, consentendo così la tracciabilità lungo tutta la filiera. Esso si avvale di un dispositivo portatile che rileva l’impronta in pochi secondi e memorizza le informazioni di origine, tipo e carattere in un database distribuito, sfruttando le potenzialità della blockchain. Inoltre permette di rilasciare il Foodpassport®, una certificazione Iso, con informazioni validate e verificate, una vera etichetta parlante”.

“Il premio – prosegue la nota – è stato dato in particolare alla startup di Antonella Forzati e del Cto Giorgio Ciardella per l’utilizzo del BluDev® nella certificazione dell’origine e della tracciabilità della produzione sementiera di Agroservice Spa, l’azienda di San Severino Marche specializzata nella ricerca, produzione e commercializzazione di sementi agricole, in particolare del settore cerealicolo, di cui è leader in Italia. Agroservice, con il BluDev®, potrà così certificare l’origine del grano 100% italiano, individuando provenienza, specie e qualità e validando tutti i processi di trasformazione del prodotto, fino ad arrivare al consumatore finale con il Foodpassport®”.