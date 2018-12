Smau Napoli, l’assessore Fascione: Nel 2019 la Regione Campania punta sull’Open innovation

“In questa VI edizione di Smau Napoli cerchiamo di rappresentare i risultati del lavoro di un anno, ma anche anticipare un pò i programmi per l’anno nuovo. Parliamo di Open innovation, perché la piattaforma è attiva; promuoviamo la collaborazione con player tecnologici importanti, parliamo di collaborazioni internazionali, presentiamo il programma di attività con il Massachusetts Institute of Technology di Boston, e qui la Regione Campania partecipa proprio per accelerare i percorsi di scoperta imprenditoriale”. Lo afferma all’Italpress, l’assessore all’Internazionalizzazione e Innovazione della Regione Campania, Valeria Fascione. “Abbiamo, poi, un importante tavolo sull’oncologia, che per noi dal punto di vista della ricerca è il programma più impegnativo: verificheremo con i beneficiari dei nostri interventi sia delle infrastrutture che delle piattaforme tecnologiche il completamento di questa filiera, per capire cosa manca per far atterrare i risultati della ricerca e farli diventare nuovi prodotti e nuovi servizi”.