SMET attiva un servizio intermodale per semirimorchi tra Bologna e Colonia

Al via il nuovo servizio intermodale ferroviario per semirimorchi del Gruppo SMET, che dall’11 gennaio collegherà Bologna Interporto con il Terminal Nord TKN di Colonia.

Ad operare la nuova connessione sarà TX Logistic, la società del Gruppo Mercitalia specializzata nei collegamenti internazionali. La frequenza prevede cinque coppie di treni alla settimana, con utilizzo esclusivo di semirimorchi con sagoma P400: mega trailer predisposti per l’intermodalità ferroviaria e marittima, in grado di trasportare merci fino ai 3 metri di altezza.

Il nuovo collegamento intermodale genererà inoltre una riduzione delle emissioni ambientali molto significativa rispetto al trasporto su strada, con un risparmio pari a 28.000 tonnellate di CO₂ all’anno. “Il network intermodale del Gruppo Smet continua a crescere in modo esponenziale – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Domenico De Rosa – Il nuovo servizio ferroviario internazionale tra Bologna e Colonia ha un ruolo fortemente strategico a livello europeo e mediterraneo perché, insieme alle altre linee intermodali sulle quali già operiamo, ci consentirà di collegare in maniera rapida ed efficiente il Nord Europa con Italia, Grecia, Spagna e Maghreb”.

Ed ha concluso: “Siamo i pionieri dell’intermodalità in Italia e in Europa, da oltre vent’anni lavoriamo per lo sviluppo di modalità di trasporto alternative ai mezzi su strada, meno inquinanti e più efficienti. L’obiettivo dei prossimi anni è per noi l’affermazione e la crescita dell’intermodalità al quadrato, che associa e mette a sistema il trasporto marittimo, in particolare la rete di Autostrade del Mare sulla quale operiamo in partnership con il Gruppo Grimaldi, e il trasporto ferroviario”.